Правительство утвердило план по обелению экономики

Он предусматривает в том числе усиление ответственности работодателей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство утвердило план по обелению экономики, предусматривающий в том числе усиление ответственности работодателей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Правительством утвержден план по обелению экономики, в рамках которого предусматривается внесение изменений в законодательство в части установления дополнительных критериев трудовых отношений на основе сложившейся судебной практики, усиления ответственности работодателей, а также установления показателей для регионов для выявления тех, кто занят в тени", - сказала Голикова на заседании Государственного совета.

Она также отметила, что в настоящее время не хватает 5,3 млн человек, работающих в "теневом секторе", исключая самозанятых. Каждую неделю проводится рабочая группа, посвященная снижению напряженности на рынке труда.