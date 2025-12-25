РСПП предлагает изменить требования к опыту работы для молодых специалистов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. РСПП предлагает снизить требования к опыту работы для молодых специалистов по некоторым профессиям, чтобы повысить мобильность и возможности для трудоустройства. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин на заседании Госсовета.

"Хочу обратить внимание еще на одну проблему, которая затрагивает интересы выпускников вузов, колледжей и действующих работников. Требования к опыту практической деятельности и уровню образования в ряде квалификационных характеристик, в частности, приведенных в профессиональных стандартах и иных нормативных актах, явно завышены. Это обстоятельство создает барьеры для трудоустройства молодых людей, сдерживает вертикальную мобильность и карьерный рост работников, Избыточные требования необходимо, на наш взгляд, пересмотреть, в том числе, внеся соответствующие изменения в профессиональные стандарты и иные нормативные документы, которые содержат характеристики уровня образования и опыта работы", - сказал Шохин.

Он также отметил, что критически важным для обеспечения качества подготовки кадров является расширение практики участия работодателей в реализации образовательных программ как в вузах, так и в организациях среднего профессионального образования. По словам главы РСПП, необходима объективная оценка результатов выпускников этих программ со стороны работодателей.

В частности, он предложил обеспечить независимую оценку квалификации в качестве одной из возможных форм проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего образования, как это уже предусмотрено для системы среднего профессионального образования в части демонстрационного экзамена.