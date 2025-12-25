Голикова: безработица в группе 15-24 лет снизилась более чем в два раза

Показатель составляет 8,3%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в возрастной группе от 15 до 24 лет в РФ снизился более чем в два раза, но пока составляет 8,3%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В возрасте молодых людей 15-24 года <…> несмотря на то, что безработица снизилась более чем в два раза, все равно <…> она составляет 8,3%", - сказала Голикова в ходе заседания Государственного cовета.

Президент России Владимир Путин, комментируя выступление Голиковой, отметил, что называл ранее другой возрастной промежуток - от 15 до 34 лет. "Но это неважно, потому что там тренды немножко другие, вы знаете, по возрастам, но это неважно. В целом согласен с вами", - отметил глава государства.