На курорте "Архыз" открыли два новых отеля на 287 номеров

Инфраструктура новых объектов предусматривает все необходимое для комфортного отдыха

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 25 декабря. /ТАСС/. Два новых отеля категории 4 и 5 звезд с общим номерным фондом 287 номеров открыли на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Ежегодно расширяется номерной фонд нашего курорта. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Архыз" в декабре этого года открыли два отеля в поселке Романтик: пятизвездочный "Лазурит" на 107 номеров и четырехзвездочный "Азимут" на 180 номеров, а также новый стильный ski-in ресторан La Terrasse", - сказал собеседник агентства.

Инфраструктура новых объектов предусматривает все необходимое для комфортного отдыха: уютные номера, SPA-центры с саунами, бассейны, рестораны, детские игровые зоны, отметили в пресс-службе.

Всего в "Архызе" введена в эксплуатацию 31 гостиница, где общее количество мест размещения превышает 5,6 тыс. Сообщалось, что к 2030 году емкость курорта намерены расширить до 22,5 тыс. мест размещения. В 2026 году планируется открытие пяти новых отелей.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.