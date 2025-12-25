По программе "Профессионалитет" подготовят 1 млн кадров к 2030 году

В рамках проекта в 86 регионах уже создано более 500 образовательно-производственных кластеров, которые объединили 1,5 тыс. колледжей и более 2,5 тыс. предприятий-партнеров, отметил председатель комиссии по направлению "Кадры" Владислав Шапша

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Подготовка 1 млн квалифицированных специалистов к 2030 году станет возможна благодаря федеральному проекту "Профессионалитет", к настоящему моменту объединяющему 1,5 тыс. колледжей и 2,5 тыс. компаний-работодателей. Об этом на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня свыше 60% учащихся выбирают свой путь после девятого класса и видят свое будущее в рабочих профессиях, это востребованное и перспективное будущее. И именно этот запрос и потребности экономики легли в основу проекта "Профессионалитет", начатого по вашему [президента РФ Владимира Владимировича Путина] поручению. Сегодня в 86 регионах более 500 образовательно-производственных кластеров создано, которые объединили 1,5 тыс. колледжей и более 2,5 тыс. предприятий-партнеров. К 2030 году к программе подключатся еще около 4 тыс. предприятий, и это позволит выполнить задачу подготовки 1 млн квалифицированных специалистов для российских предприятий", - сказал он.

Шапша отметил, что рейтинг образовательных организаций по трудоустройству выпускников, разработанный Минтрудом, помогает повысить осознанность выбора профессии абитуриентом. Он добавил, что этот рейтинг охватил почти 5 тыс. колледжей и вузов, и подчеркнул, что его обязательно нужно использовать в организации управления сетью образовательных учреждений, а для организаций с низкими показателями необходимо принять программы развития и реорганизации, чтобы помочь повысить в них качество обучения.

В качестве примера успешной практики он привел создание в Калужской и Нижегородской новостях федеральных технопарков профессионального образования. По его словам, эти учебные центры сегодня задают стандарт опережающей подготовки кадров для высокотехнологичной экономики.

Федеральный проект "Профессионалитет" стал одной из инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. В проект, в частности, входит создание образовательно-производственных центров, которые должны интегрировать образовательные учреждения и предприятия. При этом внедряются новые образовательные программы, ориентированные на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий. В Минпросвещения РФ отмечают, что главная задача - широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка специалистов по востребованным профессиям.