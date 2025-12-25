The Economic Times: Индия вошла в тройку крупнейших рынков розничной торговли топливом

По данным газеты, в тройку лидеров также вошли США и Китай

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Rajesh Kumar Singh

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 декабря. /ТАСС/. Индия заняла третье место в мире по числу розничных сетей по продаже топлива после США и Китая. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на данные Indian Oil Corporation (IOC).

По ее статистике в Индии действуют свыше 100 тыс. автозаправочных станций, в США и Китае их насчитывается по 110-120 тыс.

Количество индийских АЗС увеличилось почти вдвое за последние десять лет в результате расширения государственными нефтяными компаниями розничной торговли топливом в целях удовлетворения растущего спроса в Индии на транспортные средства и обеспечения доступа к топливу в сельских регионах. На аграрные регионы Индии приходится 29% от общего числа АЗС в стране по сравнению с 22% 10 лет назад.

Почти треть индийских АЗС предлагают заправку сжатым природным газом и зарядку электромобилей. Однако средний объем продаж дизельного топлива на одну торговую точку почти в два раза превышает объем продаж бензина, что свидетельствует о сохраняющейся зависимости от дизельного топлива в сфере транспорта и логистики, отметила IOC.

Согласно данным корпорации, за последнее десятилетие потребление бензина в Индии выросло на 110%, а потребление дизельного топлива - на 32%. Совокупные объемы потребления этих видов топлива выросли почти на 50%.