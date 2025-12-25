ЦБ 26 декабря может представить обновленную банкноту номиналом 1 000 рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России в пятницу, 26 декабря, проведет брифинг, посвященный обновленной банкноте номиналом 1 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

"26 декабря состоится брифинг, посвященный обновленной банкноте 1 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в брифинге примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.