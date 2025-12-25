Темп роста ВРП Ставрополья превысит среднероссийский показатель в 2025 году

Основным драйвером роста стал внутренний спрос, прежде всего, потребительский, отметил министр экономического развития края Антон Доронин

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Рост объема валового регионального продукта на Ставрополье по предварительным оценкам составит 4,3% по итогам 2025 года. Темп роста превысит среднероссийский показатель, сообщил министр экономического развития края Антон Доронин на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Бизнес верит в экономику Ставрополья, наши предприниматели развиваются, их становится больше. Растут количественные показатели, валовой региональный продукт по предварительным оценкам будет лучше, чем в среднем по России. У нас темп идет плюс 4,3%. Это все говорит о том, что мы движемся в правильном направлении", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе краевого министерства, объем ВРП Ставрополья составит около 1,8 трлн рублей. "Основным драйвером роста стал внутренний спрос, прежде всего, потребительский. Также на рост ВРП повлияло увеличение собственного производства в рамках импортозамещения и борьба с теневой экономикой", - пояснили в региональном министерстве.

Доронин отметил, что экономике региона удалось перестроить работу в условиях санкционного давления и повышенной стоимости кредитных ресурсов.