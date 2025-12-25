"Сибур" завершил строительство производства ключевого спецкомпонента для выпуска шин

Компания уже приступает к пусконаладочным мероприятиям на объекте, отметил ее глава Михаил Карисалов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Сибур" завершил строительство производства н-бутиллития, который является ключевым спецкомпонентом при выпуске шин и дорожного покрытия, заявил глава компании Михаил Карисалов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Буквально на этой неделе завершили строительство н-бутиллития, это проект на "Воронежсинтезкаучуке", - сказал он.

"Сибур" уже приступает к пусконаладочным мероприятиям на объекте, добавил Карисалов.

Ранее компания сообщала, что вложит несколько миллиардов рублей в строительство производства н-бутиллития. Завершение проекта мощностью 350 тонн планируется в 2026 году.

Н-бутиллитий является ключевым катализатором для выпуска термоэластопластов и синтетических каучуков. Новое предприятие позволит обеспечить технологическую независимость выпуска этих продуктов и откроет возможности для развития фармацевтической и агропромышленной отраслей.

До 2022 года н-бутиллитий импортировался в основном из Европы, сейчас поставляется из других стран. Запуск собственного производства позволит нивелировать риски, связанные со сложностью логистической цепочки, отсутствием лицензиаров и доступностью этого спецкомпонента в целом, отмечали в "Сибуре".