В каждом регионе предложили создать молодежные центры карьеры по нацпроекту

Как отметил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры" Владислав Шапша, примером комплексного подхода является Липецкая область, создавшая первый в стране центр карьеры, сопровождающий молодежь от школы до трудоустройства

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил с предложением создать молодежные центры карьеры в каждом российском субъекте в рамках национального проекта "Кадры".

"Формированию более эффективной кадровой политики способствовал бы мониторинг профориентации и маршрутизации обучающихся на всех уровнях образования, предлагаем его организовать. Примером комплексного подхода является Липецкая область, создавшая первый в стране молодежный центр карьеры, сопровождающий молодежь от школы до трудоустройства. И в рамках нацпроекта "Кадры" предлагаем создать подобные центры в каждом регионе России", - сказал он на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.

При этом Шапша добавил, что модернизированные кадровые центры "Работы России" позволили сократить время трудоустройства примерно на 40%. "В Пермском крае центры закрывают до трети потребности реального сектора, а в Красноярском крае цифровой сервис кадров для оборонно-промышленного комплекса с начала года помог трудоустроить более 5,5 тыс. человек", - добавил Шапша.

Опыт Липецкой области

Так, в Липецкой области действует сеть из 20 кадровых центров и Центра молодежной карьеры. Ежегодный охват службы занятости - более 90 тыс. жителей, в том числе выпускники, несовершеннолетние, участники СВО и члены их семей. Служба занятости активно использует цифровые решения (платформа "Работа в России", крупнейшие коммерческие порталы), проводит ярмарки вакансий и специализированные мероприятия под запросы работодателей и целевых групп. "Центральным элементом обновленной инфраструктуры стал флагманский центр занятости, где сегодня трудятся более 90 специалистов. Благодаря расширению до 17 окон приема очереди практически устранены, а комфортная среда - с индивидуальными кабинками, кабинетом психолога, переговорной, конференц-залом и кол-центром - обеспечивает высокий уровень клиентоориентированного сервиса как для граждан, так и для работодателей", - сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.

Центр молодежной карьеры ориентирован на молодежь 14-35 лет (ученики 8 - 11-х классов, студенты и выпускники СПО и вузов), целевая аудитория - порядка 40 тыс. человек. "На базе нового Центра молодежной карьеры реализуется комплексная модель карьерного сопровождения, включая профориентацию с использованием технологий виртуальной реальности, мастер-классы, нетворкинг-сессии, взаимодействие с вузами и работодателями", - уточнил собеседник агентства в пресс-службе.