Число пассажиров, перевезенных в Крым поездами, выросло на 3%

За новогодние каникулы компания "Гранд сервис экспресс" планирует перевезти 305 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Количество пассажиров поездов, перевезенных на Крымский полуостров в 2025 году, выросло на 3% по сравнению с 2024 годом, сообщили журналистам в компании "Гранд сервис экспресс".

"Пассажиропоток на поездах "Таврия" увеличился на 3% по сравнению с 2024 годом", - говорится в сообщении. Всего в 2025 году планируется перевезти почти 6 млн пассажиров, сейчас продано 5,88 млн билетов. Самым популярным направлением этого года стал путь Москва - Симферополь - Москва (19% от всех поездок), на втором и третьем местах: Адлер - Симферополь - Адлер и Краснодар - Симферополь - Краснодар. Также в этом году собственный вагонный парк компании увеличился на 96 новых вагонов - до 734, из которых более трети - 2023-2025 годов постройки.

За новогодние каникулы с 25 декабря по 11 января компания "Гранд сервис экспресс" планирует перевезти поездами "Таврия" 305 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за шесть лет с момента восстановления железнодорожного сообщения с Крымским полуостровом поезда "Таврия" перевезли 23,6 млн пассажиров.

Шесть лет назад, 25 декабря 2019 года, поезд №28 через Крымский мост прибыл в Симферополь, соединив по железной дороге столицу России со столицей Республики Крым.

АО ТК "Гранд сервис экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поезда "Таврия"), а также создатель проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Поезда "Таврия" круглый год курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, а также из Омска, Перми и Кисловодска в Симферополь. Всего в 2024 году поезда ГСЭ перевезли 5,85 млн пассажиров.