Котюков указал на необходимость изменения системы подготовки кадров

Это нужно для развития высокотехнологичных отраслей в РФ, заявил председатель комиссии Госсовета "Технологическое лидерство"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Радикальное изменение системы подготовки и переподготовки кадров необходимо для высокотехнологичных отраслей в РФ. Об этом на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ сообщил председатель комиссии "Технологическое лидерство", губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Чтобы подготовить специалистов, которым предстоит сначала эти [высокотехнологичные] продукты ставить на конвейер, а затем уже делать их предметом обычных промышленных технологий, эксплуатировать, нужно радикально менять систему подготовки и постоянной переподготовки соответствующих кадров. Это коснется сегодня и сферы научных исследований, опытно-конструкторских работ, а также задач сервисного обслуживания и промышленной эксплуатации различных машин и оборудований. Мы понимаем, что для получения эффекта на рубеже до 2030 года сегодня работать нужно с теми, кто уже трудится на высокотехнологичных предприятиях, либо с теми, кто учится на программах старших курсов наших ведущих университетов", - сообщил Котюков.

Он подчеркнул, что лучший эффект можно получить за счет "комбинированной модели использования базовой фундаментальной подготовки ведущих инженерных школ и тех программ дополнительной переподготовки, которые сегодня наработаны в корпоративных университетах и ресурсных центрах наших ведущих предприятий". По мнению председателя комиссии Госсовета, такие примеры есть в системах "Росатома", "Роскомоса", "Ростеха", в банковском секторе.

По его словам, уже появились первые высокотехнологичные российские продукты, которые должны появится "на рубеже до 2030 года" среди них, в частности, российские самолеты с отечественными двигателями, атомные электростанции на быстрых нейтронах, проекты по созданию новой орбитальной спутниковой группировки, новые ракеты-носители разгонных блоков, современные электропоезда.