Путин поручил представить к госнаградам аграриев за рекордный урожай

Глава государства поддержал инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства Оксане Лут представить к государственным наградам аграриев, которые добились рекордных урожаев в 2025 году.

"Я попрошу министра сельского хозяйства Оксану Николаевну, представьте, пожалуйста, действительно, к госнаградам тех, кто отработал на селе. Наших селян не только в Орловской губернии (где собрали рекордные урожаи в 2025 году - прим. ТАСС), но и в других, в отрасли в целом", - сказал Путин, поддержав инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.