Роскомнадзор не ограничивает работу Twitch
Редакция сайта ТАСС
12:55
обновлено 13:15
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор не применяет ограничительных мер в отношении сервиса Twitch. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос о работе платформы.
"В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса", - сказали в пресс-службе.
Ранее в соцсетях появилась информация о проблемах с доступом к сервису, также высказывались предположения о возможной блокировке платформы в России.