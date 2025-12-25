Роскомнадзор не ограничивает работу Twitch

В соцсетях появлялась информация о проблемах с доступом к сервису

Офис Twitch в Сан-Франциско © Sundry Photography/ Shutterstock/ Fotodom

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор не применяет ограничительных мер в отношении сервиса Twitch. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос о работе платформы.

"В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса", - сказали в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилась информация о проблемах с доступом к сервису, также высказывались предположения о возможной блокировке платформы в России.