Производители Ставрополья начали экспорт в Либерию, Танзанию и Бенин в 2025 году

Продукция региона экспортируется в 83 страны

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Производители Ставропольского края впервые в 2025 году начали экспортировать продукцию в три страны Африки. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Впервые за всю историю мы начали экспортировать в Либерию, Танзанию, добавился Бенин. [Экспортируем] воду, мясо птицы. Африка - это континент, где существует огромный рынок. Сейчас очень важно через такие страны, как Кения, Танзания, заходить на этот континент, потому что это логистические центры", - сказал он.

Доронин отметил, что продукция региона экспортируется в 83 страны.

"За последние два-три года произошло структурное изменение экономики, конечно, это отразилось и на экспорте. Но отразилась, наверное, только в положительную сторону. Ставропольский край экспортирует продукцию в 83 страны. По прошлому году там было около 70 стран", - пояснил Доронин.

По данным министерства, основными странами-импортерами для региона являются Саудовская Аравия, Азербайджан, Грузия, Белоруссия.