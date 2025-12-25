Госсовет: в РФ создали необходимые для ответа на вызовы рынка труда инструменты

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Все необходимые инструменты для ответов на существующие на рынке труда вызовы в России созданы. Такое мнение высказал на заседании комиссии Госсовета председатель комиссии по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"У нас сегодня есть все инструменты для ответа на вызовы рынка труда. Следующая задача - их точная и выверенная сборка на уровне регионов для достижения целей технологического лидерства", - сказал он.

Шапша отметил при этом, что в России ведется "формирование кадрового щита как основы национального технологического суверенитета".