ЦБ: доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ в ноябре снизилась до 3,3%

На 1 ноября 2025 года показатель находился на уровне 3,9%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 декабря 2025 года, снизилась до 3,3%, говорится в материалах Банка России.

На 1 ноября 2025 года показатель находился на уровне 3,9%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на начало ноября 2025 года составил 963 млрд рублей при общем объеме рынка 29,207 трлн рублей.