В ЮФО и СКФО прогнозируют рост энергопотребления зимой

Причиной может стать похолодание

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Увеличение потребления электроэнергии до нового исторического максимума, еще на 1 200 МВт, прогнозируется зимой 2026 года в Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за грядущего похолодания. Об этом сообщил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Первый сценарий мы рассчитываем исходя из того, что зимой произойдет снижение температур до величин, которые определены в требованиях строительной климатологии. Это так называемая холодная пятидневка, когда температура воздуха достигнет и будет удерживаться в течение пяти дней до величины, которая указана в соответствующих справочниках строительных. Для нашего региона это минус 16 градусов. Если это событие произойдет, то скорее всего этой зимой мы увидим рост потребления еще порядка 1 200 МВт. Тогда это может быть новый рекорд", - сказал Афанасьев.

По его словам, в случае если температура воздуха окажется средне-исторической для зимы, максимум потребления будет примерно равным прошлогоднему.

Всего по итогам 2025 года энергетики фиксируют снижение потребления электроэнергии на Юге и Северном Кавказе до 0,6%. Это, по словам Афанасьева, связано с нормализацией климата. Лидером по потреблению на юге стала Республика Калмыкия, там рост составил 5,2%, основной причиной, по словам эксперта, стало увеличение транспорта нефтепродуктов по оборудованию Кавказского трубопроводного консорциума. При этом лидером по снижению потребления стала Ингушетия благодаря постановлению правительства о прекращении майнинга на территории Кавказских республик.

Снижение потребления также зафиксировано в Волгоградской и Астраханской областях.