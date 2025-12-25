Акционеры "Мечела" одобрили поручительство по трем кредитам с ВТБ

Такое решение позволит снизить нагрузку на денежный поток группы в 2025-2026 годах примерно на 74 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Мечела" одобрили поручительство по трем кредитным сделкам с ВТБ. Изменения в условиях кредитов позволят снизить нагрузку на денежный поток группы в 2025-2026 годах примерно на 74 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с внеочередного общего собрания акционеров компании.

"Данные изменения выгодны для ПАО "Мечел", так как существенно снижают нагрузку на денежный поток группы в течение 2025-2026 годов на сумму около 74 млрд рублей", - сказал директор финансового управления "Мечела" Александр Овчинников.

По его словам, основные изменения условий кредитных соглашений касаются периода 2025-2026 годов: в это время группа будет выплачивать проценты по сниженной ставке и получила отсрочку по погашению основного долга. Разница между полной и уплачиваемой ставками будет капитализироваться в основной долг, а погашение этих накопленных процентов и тела долга переносится на 2027-2030 годы.

На одобрение акционерами выносились следующие сделки: поручительство по кредиту с лимитом до 28 млрд рублей. Средства направлены на операционную деятельность в 2025 году, при этом основной объем выплат перенесен на период 2027-2030 гг. Синдицированный кредит ЧМК: подтверждение поручительства по кредиту от 2018 года. Изменение вызвано корректировкой графика погашения, который теперь также смещен на 2027-2030 годы. А также поручительство по кредитам на рефинансирование кредита в евро, привлеченным в 2022-2023 годах. Новые условия включают капитализацию части начисленных процентов и перенос начала срока погашения с 2026 на 2027 год.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.