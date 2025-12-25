"Мечел" договорился о снижении нагрузки на денежный поток в 2025-2026 годах

Совокупная сумма сокращения составила 132 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Мечел" смог договориться о снижении нагрузки на денежный поток в 2025-2026 годах совокупно на 132 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам на внеочередном собрании акционеров группы директор финансового управления Александр Овчинников.

"Мы получили существенное снижение нагрузки, если говорить совокупно - по основному долгу на 2025-2026 год мы снизили нагрузку на сумму порядка 91 млрд рублей, по процентным и лизинговым платежам - еще порядка 41 млрд рублей", - сказал он.

По словам Овчинникова, компания находится в постоянном диалоге с основными кредиторами. В конце 2024 года группе удалось оптимизировать графики погашения основного долга, получив отсрочку до конца 2026 года. Кроме того, в течение 2025 года были достигнуты договоренности с банками о дополнительной поддержке. "Банки готовы идти навстречу компании с тем, чтобы перераспределить эту нагрузку со сложных времен на времена, когда мы ожидаем, что цены восстановятся, денежный поток наш восстановится и мы сможем перейти к обслуживанию долга в полной мере, как мы это делали до 2024 года", - сказал топ-менеджер.

По данным МСФО, за первое полугодие 2025 года чистый долг группы "Мечел" без пеней и штрафов составил 252,7 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец первого полугодия 2025 года составило 8,8х по сравнению с 4,6х на конец 2024 года. Структура кредитного портфеля на текущий момент составляет: 89,7% в рублях, оставшаяся часть - в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием составляет 88%.

О компании

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.