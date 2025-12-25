В РФ в 2026-2027 годах создадут более 164 объектов обращения с отходами

За 2025 год ввели в эксплуатацию 24 таких объекта, сообщила пресс-служба зампредседателя правительства России Дмитрия Патрушева

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Создание 164 объектов обращения с отходами предполагается в ближайшие два года в РФ. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя российского правительства Дмитрия Патрушева.

"За 2025 год в России введены в эксплуатацию 24 таких объекта. Вице-премьер обратил внимание на необходимость увеличения темпов строительства. На федеральном уровне для этого подготовлена соответствующая нормативная база, предложены механизмы финансовой поддержки. Также сформирован план ввода инфраструктуры, по которому за следующие два года предполагается создание 164 объектов обращения с отходами", - говорится в сообщении.

По словам Патрушева, для каждого региона была сформирована потребность в спецтехнике, контейнерах и площадках, а затем утверждены соответствующие планы закупок.

"Весь год мы с вами занимались мониторингом ситуации по широкому спектру вопросов, связанных со сферой обращения с отходами. Это дало определенные результаты. В том числе ни один из региональных операторов на данный момент уже не находится в "красной зоне" по экономической устойчивости. В текущем году совокупно приобретено больше 62 тыс. контейнеров, появилось 12 тыс. площадок под них. Помимо этого, закуплено 1,5 тыс. мусоровозов, значительная часть из которых - через инструмент льготного лизинга, который появился в 2025 году при поддержке правительства России", - отметил Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.

Также в течение года были качественно улучшены инструменты контроля - федеральная система учета твердых коммунальных отходов теперь автоматически пополняется данными с датчиков ГЛОНАСС. Кроме того, почти все регионы подключены к системе фото- и видеофиксации, а также к автоматической передаче данных весового контроля. Эти сведения обязательно будут учитываться при формировании справедливых тарифов.

"Впереди новогодние праздники - традиционно напряженный период с высоким уровнем нагрузки на отрасль. В 2024 году в эти дни на федеральном и региональном уровне собирались оперативные штабы для контроля за своевременным вывозом отходов. Практика показала неплохие результаты. Поэтому прошу Минприроды России ее продолжить. Создавайте штабы снова, проводите заседания накануне и в период новогодних каникул", - резюмировал Патрушев.