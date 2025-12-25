Путин попросил Госсовет дополнить перечень поручений по кадровой трансформации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил рабочую комиссию Госсовета за проект перечня поручений по вопросам кадровой трансформации в новую эпоху, но попросил всех членов совета дополнить до конца января этот список своими соображениями и предложениями.

"Хотел бы отметить хорошую работу группы рабочей Госсовета. Она действительно так активно и глубоко поработала - и с правительством, и с регионами, - заметил Путин в конце заседания в Кремле. - И предложила целый ряд решений, <…> и на этой базе подготовила перечень поручений президента".

Президент, однако, немедленно обратился к рабочей группе с просьбой: "Прошу вас всем разослать этот перечень поручений". "Понятно, что вы его готовили исходя из предложений коллег, в том числе из регионов. Но я не уверен, что у всех членов Госсовета этот перечень поручений в таком виде, в котором он у меня лежит на столе, что он есть", - пояснил глава государства.

При этом, указал Путин, нужно, "чтобы все с ним не только ознакомились, но и внесли какие-то свои дополнительные предложения". "По тому, как, коллеги считают, можно и нужно было бы решать те задачи, которые перед нами стоят", - дополнил он.

"Работа по этому перечню - пока проекту перечня - должна быть завершена с учетом тех предложений, которые поступят в рабочую группу. [Они должны быть] досогласованы с правительством, выпущены, и должны появиться конкретные люди, которые будут заниматься этой работой. Просил бы вас сделать это не позже, чем конец января следующего года", - поставил задачу президент.

Кадровая трансформация

"Вопрос очень важный и касается всей экономики, всей страны, всех регионов", - заключил глава государства.

Путин ранее подчеркнул, что страна, как и весь мир, стоит на пороге технологической революции, более фундаментальной, чем переход в космическую эру.

Президент указал, что появление искусственного интеллекта коренным образом меняет ситуацию в том числе в кадровой сфере, а потому люди должны быть нужным образом подготовлены к этому.