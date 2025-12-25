Котюков призвал провести аудит программ переподготовки кадров

По словам губернатора Красноярского края, нужно посмотреть, какие лучшие российские практики будут решать задачи именно технологического лидерства

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Аудит программ дополнительного образования и переподготовки кадров для решения вопросов технологического лидерства необходимо провести в РФ. Об этом на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ сообщил председатель комиссии "Технологическое лидерство" Госсовета, губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Принципиально важно для этой задачи провести аудит всех программ дополнительного образования и переподготовки [кадров]. Их огромное множество, и у них достаточно свободный режим разработки и реализации, и нужно посмотреть, какие лучшие российские практики будут решать задачи именно технологического лидерства", - сказал Котюков.

Он подчеркнул, что эти программы не могут быть постоянными, а должны изменяться вместе с изменением технологий.