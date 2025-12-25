Цена бензина АИ-95 упала за неделю на бирже почти на 4%

Стоимость бензина АИ-92 прибавила 0,22% за этот период

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина и дизельного топлива по итогам недели показала разнонаправленную динамику, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на сегодняшних торгах снизился в цене на 1,44% - до 53,167 тыс. руб. за тонну и прибавил 0,22% за неделю. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ упала за день на 1,66% - до 58,809 тыс. руб. за тонну (-3,63% за неделю).

Стоимость летнего дизельного топлива прибавила за день 1,15% и выросла до 54,058 тыс. руб. за тонну (+3% за неделю). При этом стоимость межсезонного дизеля опустилась на сегодняшних торгах на 0,04%, до 53,626 тыс. руб. за тонну (+0,95% за неделю), а цена зимнего дизеля за неделю прибавила 3,53%, увеличившись до 62,531 тыс. руб. за тонну (+0,6% за день).

Топочный мазут прибавил за день 6,71% - до 12,077 тыс. руб. за тонну, а за неделю потерял 6,89%. Цена сжиженных углеводородных газов потеряла на сегодняшних торгах 0,18% - до 18,409 тыс. руб. за тонну, а за неделю прибавила 1,76%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).