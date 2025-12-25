На ремонт дорог Херсонской области выделили 3,8 млрд рублей

Подрядные организации начали работу уже осенью 2025 года

ГЕНИЧЕСК, 25 декабря. /ТАСС/. Ремонтные работы в 2026 году будут проведены на 129 км дорог Херсонской области, на это выделено 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС врио председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан.

"На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Херсонской области в 2026 году выделили 3,8 млрд. руб. Ремонтные работы затронут 129 километров дорог", - сказал он.

Машкауцан уточнил, что подрядные организации начали работу уже осенью 2025 года. "На данный момент готово порядка 40 км нового асфальтобетонного покрытия. Работы планируется завершить летом 2026 года и приступать к выполнению работ на 2027 год", - добавил он.