В Крыму и на Кубани прогнозируют энергодефицит в 2 тыс. МВт к 2031 году

Проблемы с энергией прогнозируются также в Сочинском районе

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Энергетики прогнозируют дефицит электричества в Крыму и Краснодарском крае к 2031 году в 2 тыс. МВт из-за отсутствия возможности капремонта зарубежного оборудования в условиях санкций. Об этом сообщил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"По расчетам, которые мы проводили, исходя из ожидаемого потребления, в перспективе до 2031 года ожидается ряд районов, в которых будет фиксироваться, к сожалению, дефицит, и достаточно солидный дефицит. Более остро стоит вопрос в юго-западном районе Краснодарского края и связанной с Краснодарским краем энергосистемой Крыма. Там более 2 тыс. МВт ожидаемый дефицит", - сказал Афанасьев.

По его словам, проблемы с энергией прогнозируются также в Сочинском районе несмотря на то, что к Олимпиаде там было построено достаточно большое количество энергообъектов. Причина дефицита, по словам эксперта, в отсутствии необходимого сервиса и капремонта зарубежного оборудования на фоне санкций.

Энергетики считают, что именно к 2031 году эти электростанции выработают свой ресурс, и потребуется строительство замечающей генерации уже российского производства. Этим в настоящее время озадачены и проектные институты, и заводы, производства которых занимаются изготовлением турбин большой мощности.