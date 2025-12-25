ФАС и Петербургская биржа будут развивать систему ценовых индикаторов

Соответствующий документ подписали глава биржи Игорь Артемьев и руководитель ФАС Максим Шаскольский

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. ФАС и Петербургская биржа заключили новое соглашение о сотрудничестве, направленное развитие Национальной системы рыночных индикаторов цен на ключевые группы товаров, биржевой торговли и рынка товарных деривативов. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"Соглашение направлено на развитие Национальной системы рыночных индикаторов цен на ключевые группы товаров, биржевой торговли и рынка товарных деривативов. Основой взаимодействия станет информационный обмен между организациями, который позволит повысить прозрачность и открытость российского товарного рынка", - отмечается в сообщении.

Соответствующий документ подписали глава биржи Игорь Артемьев и руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Так, биржа будет ежедневно и ежемесячно направлять ФАС отчеты о результатах торгов по широкому спектру товаров: нефтепродуктам, нефтегазохимии, природному газу, лесу, углю, сельхозпродукции, строительным материалам, минеральному сырью, а также отчеты по срочному рынку. Для углубления экспертизы специалистов антимонопольной службы Петербургская биржа организует обучение по методологии расчета индексов и будет привлекать их к отраслевым мероприятиям по продвижению биржевых торгов, добавили там.