"Мечел" планирует увеличить добычу угля в 2026 году до 11-12 млн тонн

По итогам 2025 года добыча угля ожидается на уровне 7,3-7,6 млн тонн, отметил генеральный директор компании Игорь Хафизов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Горно-металлургический холдинг "Мечел" рассчитывает увеличить объем добычи угля в 2026 году до 11-12 млн тонн против ожидаемых 7,3-7,6 млн тонн по итогам 2025 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Хафизов.

"По итогам 2025 года добыча угля ожидается на уровне 7,3-7,6 млн тонн, план на 2026 год - предварительно 11-12 млн тонн", - сказал он.

По его словам, компания успешно прошла пик снижения цен в период с мая по сентябрь, оптимизировав программу горных работ. В частности, были приостановлены нерентабельные участки подземной добычи на "Южном Кузбассе" - шахты им. Ленина и "Ольжерасская-Новая", а также участки на Сибиргинском и Красногорском разрезах.

Хафизов также добавил, что компания настраивается положительно на 2026 год. "Мы будем увеличивать объемы по всем горнодобывающим предприятиям", - пообещал он, уточнив, что речь идет о "Якутугле", "Южном Кузбассе" и Якутской рудной компании.

По его словам, за счет Коршуновского ГОКа холдинг намерен полностью заместить покупное сырье собственным концентратом, переходя от стратегии выживания к фазе максимально быстрого роста.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.