"Мечел" планирует продать часть неключевых активов в 2026 году

Холдинг рассматривает продажу таких предприятий, как ЮУНК, "Кузбассэнергосбыт", "Порт Мечел-Темрюк" и ЮК ГРЭС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Горно-металлургический холдинг "Мечел" ведет активную работу по реализации ряда неключевых активов и рассчитывает на закрытие первых сделок в следующем году. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Игорь Хафизов.

"Да, мы занимаемся продажей части неключевых активов. Еще в мае мы привлекли компанию-консультанта на эту работу. Мы рассматриваем продажу таких предприятий, как ЮУНК, "Кузбассэнергосбыт", "Порт Мечел-Темрюк", ЮК ГРЭС. Естественно, процесс займет определенное время, но интерес есть", - сказал он.

Глава компании отметил, что процесс продажи потребует времени, однако интерес со стороны покупателей присутствует.

"Процесс займет определенное время, но интерес есть. Наверное, возможно закрытие каких-то сделок в следующем году, потому что процесс идет", - сообщил Хафизов.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.