Данные ЭКГ-рейтинга стали доступны на сайте "Российского аукционного дома"

Система учитывает соответствие компаний показателям экологической, кадровой и государственной ответственности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Проверить деловую репутацию контрагентов теперь можно на сайте "Российского аукционного дома". Система сервиса учитывает соответствие компаний показателям экологической, кадровой и государственной ответственности.

"Менеджмент компании активно работает над внедрением современных технологий и инновационных решений, что позволяет оставаться на передовых позициях в сфере аукционной деятельности и управления активами", - сообщили в пресс-службе торговой площадки.

В настоящий момент показатели ЭКГ-рейтинга доступны пользователям специализированных площадок, обслуживающих около 90% всех государственных закупок в России. Среди них - ETPRF.RU, "Росэлторг", "Сбербанк-АСТ", "РТС-тендер", "Фабрикант", "ТЭК-торг" и "АСТ ГОЗ".

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.