Альфа-банк приобрел 87,5% акций лизинговой компании "Европлан"

Сумма покупки составила 50,785 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Альфа-банк приобрел 87,5% акций автолизингового оператора "Европлан" у холдинга SFI. Окончательная сумма покупки составила 50,785 млрд рублей, продавец также получил от "Европлана" дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 6,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Альфа-банка. Сделка завершилась 25 декабря.

"Альфа-банк приобрел 87,5% ПАО "ЛК "Европлан", крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года. Окончательная сумма покупки составила 50,785 млрд рублей за 87,5% компании. При этом продавец, инвестиционный холдинг SFI, в соответствии с условиями сделки также получил от ПАО ЛК "Европлан" дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 6,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Альфа-банк намерен сохранить публичный статус "Европлана". Также банк направит миноритарным акционерам компании обязательное предложение о выкупе акций. "Топ-менеджмент "Европлана" сохранит свою долю и будет способствовать развитию бизнеса", - сказано в сообщении.