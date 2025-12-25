В Дагестане уменьшилось число перебоев электроснабжения

Это заслуга сетевой компании, которая занимается ремонтом и другими мероприятиями по повышению надежности, заявил гендиректор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Масштабная работа по повышению надежности энергоснабжения в Дагестане позволила в 2025 году значительно сократить аварийность и количество перебоев электроснабжения. Об этом сообщил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев.

"Дагестан является одним из проблемных регионов. Не первый год там проводится достаточно масштабная работа. Резко снизилась аварийность в сетях дагестанской энергосистемы. Это заслуга, в первую очередь, сетевой компании, которая более активно занимается ремонтами и другими мероприятиями по повышению надежности. В этом году гораздо меньше вводов графиков ограничений, гораздо меньше перебоев в электроснабжении по отношению к предыдущему году", - сказал он на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Программа развития на ближайшие годы предусматривает 40 мероприятий по реконструкции подстанций, порядка 30 мероприятий по реконструкции сетевого хозяйства, линий электропередачи.

"Проблема состоит в том, что эти мероприятия требуют большого объема финансирования. На сегодняшний день в Республике Дагестан сбор средств за потребленную электроэнергию не достигает величин, которые бы говорили о том, что имеется абсолютно простая и понятная возможность направлять эти деньги на подобные мероприятия. Очень высокие коммерческие потери в Дагестане, а если простым языком - это воровство электроэнергии, что тоже приводит к дефициту финансовых средств", - пояснил Афанасьев.

В рамках программы повышения надежности энергоснабжения в Дагестане запланировано строительства двух подстанций мощностью 110 кВ, а также подстанции мощностью 330 кВ, которая станет центром питания для горных районов республики.