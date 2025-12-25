Дополнительные поезда в Крым запустят в новогодние праздники

В новогодние каникулы на полуостров будут ходить 12 поездов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Компания "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) запустила дополнительные поезда в Крым, назначенные на период новогодних праздников. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.

"Сегодня в первые рейсы в Симферополь отправились дополнительные поезда из Москвы (№18) и из Санкт-Петербурга (№181), а три дня назад начал ходить поезд "Таврия" №97/98 Москва - Симферополь", - сказано в сообщении.

Всего в новогодние каникулы будут ходить 12 поездов: пять ежедневных из Москвы, три ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и четыре поезда из других регионов: из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска, уточнили в ГСЭ.

За новогодние каникулы с 25 декабря по 11 января компания планирует перевезти поездами "Таврия" 305 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

"В новогоднюю ночь в направлении Крыма и обратно будут курсировать 32 состава "Таврия". На них уже продано 8,8 тыс. билетов", - сказано в сообщении. По прогнозам компании, до конца декабря будет продано еще до 500 билетов.