Никитин: транспортники готовы к новогодним нагрузкам

Отрасль сделает все для минимизации задержек, отметил глава Минтранса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минтранс готов к новогодним нагрузкам, собирает транспортные компании и ведомства 30 декабря для обсуждения работы отрасли в период каникул, сообщил глава министерства Андрей Никитин в комментарии радиостанции "Маяк".

"Минтранс к новогодним нагрузкам готов, но мы еще 30 числа соберем все наши крупнейшие организации, все наши агентства и очень внимательно проговорим, как коллеги готовятся. Но докладывают мне, что готовятся, технику проверяем, смотрим все. Справимся", - сказал он.

По словам Никитина, отрасль сделает все для минимизации задержек на транспорте. "Это зависит не от нас, а от требований безопасности. Но мы сделаем все, чтобы эти задержки были минимальными", - подчеркнул министр.