Индекс РТС перешел к росту после публикации ЦБ курсов валют

Курс доллара понизили на 26 декабря до 77,88 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к росту после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные Мосбиржи. Регулятор понизил курс доллара на 26 декабря до 77,88 рубля, евро - до 91,89 рубля, юаня - до 11,07 рубля.

По данным на 17:34 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи снижались на 0,25% - до 1 089,65 и 2 713,1 пункта соответственно.

После публикации курсов валют, по состоянию на 17:38 мск, индекс РТС перешел к росту и находился на уровне 1 097,6 пункта (+0,47%), индекс Мосбиржи снижался до 2 713,66 пункта (-0,23%).