Увеличение транспортного потока из Польши не нарушило ритм работы таможни РФ

Заезжающие на территорию пункта пропуска машины оперативно проходят процедуру досмотра, сообщила пресс-секретарь Калининградской областной таможни Оксана Иванова

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Увеличение потока легковых автомобилей из Польши на территорию Калининградской области России через многосторонний пункт пропуска Мамоново-2 (Гжехотки - на польской стороне российско-польского участка госграницы) не нарушило ритм работы сотрудников Калининградской областной таможни, сообщила ТАСС ее пресс-секретарь Оксана Иванова.

"С российской стороны ситуация на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска Мамоново-2 совершенно спокойная. В последние дни, предшествующие новогодним и рождественским каникулам, количество легковых автомобилей из соседней Польши увеличилось, но это не стало препятствием для работы в привычно четком режиме. Заезжающие на территорию пункта пропуска машины оперативно проходят процедуру досмотра и следуют дальше", - рассказала Иванова.

Как сообщалось, в связи с прогнозируемым на основе опыта прошлых лет увеличением транспортного потока из Польши на период новогодних праздников руководством Калининградской областной таможни приняты меры, позволяющие сократить время оформления пассажирских автобусов и легкового автотранспорта. Перед въездом на пункт пропуска оборудован специальный информационный щит, имеются в необходимом количестве бланки и образцы заполнения пассажирских таможенных деклараций.

"Все это, а также профессионализм наших специалистов, число которых увеличили на посту, позволяет избегать скопления автомобилей как на нейтральной полосе при въезде в Калининградскую область, так и в обратном направлении", - подчеркнула Иванова.