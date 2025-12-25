Иск к производителю спутников на 177 млн рублей продолжат рассматривать в феврале

Организация "Спецстройсервис" обратилась в суд с иском к компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" о признании недействительными требования о выплате средств по банковской гарантии

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 4 февраля 2026 года рассмотрение иска организации "Спецстройсервис" к компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) о признании недействительными требований по выплате банковских гарантий на сумму 177,4 млн рублей. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Компания обратилась в суд с иском к ИСС о признании недействительными требования о выплате денежных средств по банковской гарантии в сумме 177,4 млн рублей. Гарантия адресована Русскому народному банку. 1 декабря суд приступил к рассмотрению иска.

"Судебное заседание отложено до 12:00 (08:00 мск) 4 февраля 2026 г.", - говорится в картотеке. Согласно данным суда, 24 декабря в суд поступили ходатайства о приобщении к делу и уточнению исковых требований от конкурсного управляющего компании "Спецстройсервис" Константина Копцева. В чем уточняются требования в материалах суда не указано.

Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Компания "Спецстройсервис", согласно данным из открытых источников, - московская компания, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий.