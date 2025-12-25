В Калининградской области турналог пополнил местные бюджеты на 160 млн рублей

Больше всех выиграл Калининград - 61,1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Муниципальные бюджеты Калининградской области в 2025 году пополнились на 160 млн рублей за счет туристического налога. При этом ожидалось, что в первый год действия нового налога регион заработает от 100 млн до 110 млн рублей, сообщили ТАСС в областном министерстве по культуре и туризму.

"По данным на 1 декабря, в 2025 году объем налоговых поступлений составил 160,6 млн рублей. Решениями представительных органов местного самоуправления предусмотрено повышение ставки налога с 1% в 2025 году до 2% в 2026 году", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в начале 2025 года в правительстве Калининградской области ожидали поступления в размере 100-110 млн рублей.

Больше всех от введения туристического налога в 2025 году выиграл Калининград - 61,1 млн рублей вместо запланированных 40 млн рублей. На второй строчке этого рейтинга - курортные приморские города Светлогорск и Зеленоградск, 41,3 млн и 35,9 млн рублей соответственно. Туристический налог в регионе ввели 1 января 2025 года на территории 19 из 22 муниципалитетов. Этой возможностью не воспользовались власти Краснознаменского, Нестеровского, Славского муниципальных округов из-за отсутствия или небольшого количества коллективных средств размещения.

Объектом налогообложения является услуга по предоставлению мест для проживания в классифицированных гостиницах и прочих местах коллективного размещения, включенных в соответствующий реестр. Плательщиком налога является не турист, поселившийся в отеле, а сама гостиница.

Налоговая ставка в 2025 году установлена в размере, не превышающем 1% от стоимости проживания, в 2026 году - 2%, 2027 году - 3%, в 2028 году - 4%, с 2029 года - 5%, но не менее 100 рублей в сутки.