Тверской завод "Афанасий" отказался регистрировать товарный знак Jesus

Тверская епархия рекомендовала предприятию отказаться от употребления имени Спасителя

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Пивоваренный завод "Афанасий" в Твери отказался регистрировать товарный знак Jesus, при помощи которого планировал собирать средства на строительство и восстановление православных храмов. Об этом сообщил холдинг на своей странице во "ВКонтакте".

"Мы приняли решение отказаться от регистрации товарного знака Jesus, поскольку не было получено одобрение церкви", - говорится в сообщении.

Ранее в Тверской епархии сообщали, что руководство холдинга "Афанасий" обратилось к ним с предложением, связанным с использованием имени Иисуса Христа в коммерческой продукции и продвижении бренда. Данное предложение не получило одобрения. "Со стороны епархии было прямо рекомендовано отказаться от употребления имени Спасителя в наименованиях и маркировке каких бы то ни было товаров, тем более в контексте производства и реализации пивных и иных алкогольных напитков", - сообщили в пресс-службе епархии.