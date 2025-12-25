"Автостат": рынок пикапов с пробегом демонстрирует рост пять месяц подряд

Россияне приобрели 3 375 подержанных пикапов в ноябре 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Продажи пикапов с пробегом на российском рынке продолжают демонстрировать рост пятый месяц подряд. Россияне приобрели 3 375 подержанных пикапов в ноябре 2025 года, что на 12% больше, чем в том же месяце 2024 года. Об этом сообщает "Автостат".

"Если продажи новых пикапов в нашей стране продолжают падать, то подержанных - растут. И это происходит уже пятый месяц подряд", - сообщают эксперты агентства.

Как отмечается, в марочном рейтинге этого сегмента вторичного рынка лидирует японская Toyota, пикапы которой в конце осени "разошлись тиражом в 747 единиц", что составляет 22% от общего объема. Около 18% всех купленных в ноябре подержанных пикапов принадлежит японскому бренду Mitsubishi (597 шт.), отметили в агентстве. На третьем месте расположился отечественный УАЗ (407 шт.), что эквивалентно доле в 12%. "Таким образом, суммарно на эти три марки пришлось более половины (52%) рынка подержанных пикапов", - добавили там.

Пикап Toyota Hilux, который в ноябре был приобретен в количестве 642 экземпляров, остался самым популярным автомобилем с пробегом среди моделей. Второе место занял Mitsubishi L200 (594 шт.), а третье - УАЗ "Пикап" (407 шт.). По итогам января - ноября 2025 года в России было куплено 32,5 тысячи подержанных пикапов, что на 5% больше, чем в январе - ноябре прошлого года.