В Тамбове предупредили о возможности расторжения концессии с "РКС"

Соглашение может быть расторгнуто, если концессионер не выполнит обязательства по благоустройству городской набережной

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Концессионное соглашение с компанией "РКС-Тамбов" может быть расторгнуто в конце весны 2026 года, если концессионер не выполнит взятые обязательства по благоустройству территории после затянувшегося ремонта коллектора на набережной Тамбова. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции глава города Максим Косенков.

"Если РКС в течение 180 дней, а это как раз конец весны 2026 года, не восстановит нарушенное в ходе ремонтных работ благоустройство набережной, то у нас есть все юридические основания для расторжения этой концессии. Эта публичная позиция, мы ей следуем", - заявил Косенков.

В 2022 году компания "РКС-Тамбов" начала модернизацию канализационного коллектора на набережной Тамбова протяженностью почти три километра. На эти цели было выделено более 800 млн рублей, в том числе из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Изначально работы планировали завершить в 2023 году, однако в последующем их продлевали несколько раз. Несмотря на публичные обязательства завершить объект до конца текущего года, компания в очередной раз сорвала сроки. На фоне этого глава "РКС-Тамбов" Ксения Абалина накануне написала заявление об увольнении, а днем ранее была исключена из партии "Единая России" за дискредитацию.

Косенков подчеркнул, что позиция муниципалитета согласуется с общей линией региональных властей, а также губернатора Евгения Первышова. "Если раньше мы еще шли на какие-то уступки по отношению к "РКС-Тамбов", то теперь срок завершения всех работ не может быть перенесен", - подчеркнул градоначальник.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов публично признал механизм концессий для строительства коммунальной и социальной инфраструктуры неэффективным. По его оценке, ни один из таких проектов в регионе не был "положительным", по некоторым объектам допускались хищения бюджетных средства, возбуждались уголовные дела.

Глава региона заявил, что невыполненные концессионерами обязательства ложатся на региональный бюджет, приведя в пример не построенные в срок школы в Тамбове. Выходом власти видят переход проблемных объектов под государственное управление.

О концессии

Концессионное соглашение между администрацией Тамбова, правительством региона и структурой "РКС-Тамбов" было заключено в 2020 году на 30 лет. Компания заявляла о планах вложить в развитие коммунальной инфраструктуры города 4,1 млрд руб., а также - инвестировать 8,8 млрд руб. в основные фонды.