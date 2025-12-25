Пушилин: финансирование агропромышленности ДНР увеличат до 1,4 млрд рублей

Власти в 2026 году также закупят еще 301 единицу спецтехники, которая поможет бесперебойной и эффективной работе аграриев, сообщил глава республики

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Финансирование аграрного кластера Донецкой Народной Республики (ДНР) увеличат до 1,4 млрд рублей в 2026 году, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"В следующем году увеличим финансирование отрасли до 1,4 млрд руб. Поддержку направим на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, производство картофеля и овощей, молока, хлеба и хлебобулочных изделий, переработку мяса сельскохозяйственных животных и птицы, приобретение племенного поголовья", - говорится в сообщении.

Власти намерены продолжить и техническое перевооружение отрасли. Закупят еще 301 единицу спецтехники, которая поможет бесперебойной и эффективной работе аграриев.

"В 2025 году приобрели 295 единиц сельскохозяйственной техники. В 2026 году закупим еще 301 единицу спецтехники: комбайны, тракторы, сеялки и прочие агромашины, которые повысят эффективность посевных и уборочных кампаний", - отметил Пушилин.

Также власти ДНР хотят запустить несколько инвестиционных аграрных проектов, направленных на обеспечение продовольственной безопасности республики. Например, планируется расширение уже запущенного тепличного хозяйства для круглогодичного выращивания овощей, строительство новой кондитерской фабрики, маслоэкстракционного завода, первого в республике агромолла, новой птицефермы, закладка садов.