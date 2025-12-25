"Газпром" в 2025 году поставит российским потребителям 386 млрд куб. м газа

Это окажется близко к рекорду, отметил глава компании Алексей Миллер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Газпром" поставит в 2025 году из Единой системы газоснабжения российским потребителям 386 млрд куб. м газа, что окажется близко к рекорду. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года.

"Мы регулярно ставили с вами рекорды по поставкам газа из Единой системы газоснабжения России. В 2025 году потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" будет поставлено 386 млрд куб. м газа. И это практически абсолютный рекорд за всю историю поставок из Единой системы газоснабжения нашим российским потребителям. С чем я вас и поздравляю!" - сказал он.

По его словам, технически возможная сетевая газификации населенных пунктов России по итогам 2025 года составит 91%.

"Газпром" в 2025 году также завершил на юге России важный этап проекта по расширению мощностей Единой системы газоснабжения, введя в эксплуатацию новые участки газопровода "Починки - Анапа", отметил Миллер. Их суммарная протяженность составляет 616 км. Они участвуют в газоснабжении потребителей субъектов РФ, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Кроме того, компания на 64% построила магистральный газопровод Белогорск - Хабаровск, который позволит газифицировать город Белогорск Амурской области и столицу Еврейской автономной области - город Биробиджан.

"Огромная роль в производственных и финансовых результатах, которых мы с вами достигли в 2025 году, приходится на внутренний рынок Российской Федерации. И в 2026 году мы продолжим работать в этом направлении", - заключил Миллер.

"Газпром" в 2024 году поставил для российских потребителей по своей газотранспортной системе рекордные 390 млрд куб. м газа. Глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов заявлял, что в 2025 году вновь ожидает рекордного потребления газа в России, которое будет значительно больше, чем в 2024 году.