Миллер: газоперерабатывающий комплекс "Газпрома" в Усть-Луге построен на 70%

Глава "Газпрома" отметил, что компания активно работает на Финском заливе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Строительство газоперерабатывающего комплекса "Газпрома" в составе предприятия по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге завершено на 70%. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.

"Мы с вами активно работаем здесь - на Балтике, на Финском заливе. Строим один из крупнейших, уникальный перерабатывающий газохимический комплекс с производством СПГ в Усть-Луге. И таких уникальных комплексов - просто по широте номенклатуры производства продукции на одной площадке - в мире нет. И хочу отметить и поздравить всех участников проекта с тем, что статус реализации газоперерабатывающего комплекса составляет уже 70%", - сказал Миллер.

"Газпром" в октябре также запустил специализированный литейный цех в Тульской области. Это самый современный в мире комплекс производства, заявил Миллер.

О комплексе в Усть-Луге

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча" (оператор - "Русхимальянс", на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче"). Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для него выступит газ Надым-Пур-Тазовского района. На конец 2024 года комплекс в Усть-Луге был построен на 46%.

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться 13,1 млн тонн сжиженного природного газа, до 3,6 млн тонн этановой фракции, до 1,7 млн тонн сжиженных углеводородных газов и 0,13 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (18,9 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 2,8 млн тонн различных марок полиэтилена.

Запуск первой очереди газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге планируется в 2026 году, второй очереди - в 2027 году. Старт первой очереди СПГ-завода запланирован в 2027 году, второй очереди - в 2028 году. Пуск газохимического комплекса в рамках проекта будет осуществлен двумя очередями в 2026 и 2027 годах.