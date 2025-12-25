Миллер уверен, что "Силу Сибири - 2" построят раньше срока

Глава "Газпрома" отметил, что в 2025 году были достигнуты договоренности с китайскими партнерами о строительстве газопровода

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года, заявил, что компания может построить газопровод "Сила Сибири - 2" с опережением срока.

"В общем, проект газпромовского масштаба, мирового. Такие проекты мы с вами умеем и любим строить. Уверен, что, как и "Силу Сибири", мы газопровод "Сила Сибири - 2" построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока", - сказал он.

Кроме того, Миллер отметил, что в 2025 году были достигнуты договоренности с китайскими партнерами о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2". "Это юридически обязывающие договоренности. И, конечно же, мы сделали очень серьезный, большой шаг к началу реализации газового проекта, который опять будет самым крупным инвестиционным газовым проектом в мире", - добавил он.

Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай в конце августа - начале сентября 2025 года подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток" мощностью 50 млрд куб. м.

Газопровод "Сила Сибири - 2" в Китай станет новым газовым хребтом России, заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, РФ сможет поставлять по нему в Китай больше проектной мощности в 50 млрд куб. м газа.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что сроки реализации и финансовые аспекты проекта строительства газопровода "Сила Сибири - 2" будут сообщены после его доработки, сейчас он на стадии предварительного технико-экономического обоснования. Схема финансирования "Силы Сибири - 2" может быть готова в 2026 году.