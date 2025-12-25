"Газпром": поставки газа РФ в Казахстан, Киргизию и Узбекистан выросли на 20%

Компания продолжит наращивать объемы поставляемого этим странам газа, отметил ее глава Алексей Миллер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Поставки российского газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан выросли на 20% в 2025 году, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"На полях Восточного экономического форума мы подписали соглашение об увеличении поставок газа в Казахстан в 2025-2026 годах. И в 2025 году также вырос наш экспорт в Узбекистан и Кыргызстан. И по итогам текущего года поставки российского газа в эти три страны выросли на 20%. Это очень-очень серьезные цифры", - сказал Миллер на совещании по предварительным итогам года.

По его словам, компания продолжит увеличивать объемы поставляемого этим странам газа. "В нашей повестке сейчас - дальнейшее наращивание поставок в этом направлении. В частности, с казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии", - сказал Миллер.

Он отметил, что Центральная Азия обладает своими собственными ресурсами газа, однако высокие темпы экономического развития в регионе требуют его все больше и больше. "И мы прекрасно понимаем, что в среднесрочной перспективе российский газ там будет очень-очень востребован. И такую подготовительную работу - и не просто подготовительную работу: как я уже сказал, мы начали наращивать поставки достаточно высокими темпами, - мы уже ведем в настоящее время",- подчеркнул Миллер.