"Газпром" в 2025 году поставит в КНР на 800 млн куб. м газа больше контракта

Глава холдинга Алексей Миллер также рассказал, что для обеспечения газом будущих потребителей на востоке России "Газпром" ведет работу по развитию своей ресурсной базы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Газпром" по итогам 2025 года поставит в Китай почти на 800 млн куб. м газа больше своих контрактных обязательств. Об этом заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года.

"По итогам 2025 года мы не только вышли на полку поставок газа в Китай - 38 млрд куб. м газа. Самое главное, что по итогам года мы поставим в Китай почти на 800 млн куб. м больше, чем наши контрактные обязательства" - сказал он.

Миллер также выразил уверенность в том, что "Газпром" будет ежегодно поставлять в Китай объемы больше, чем его контрактные обязательства.

Кроме того, для обеспечения газом будущих потребителей на востоке России "Газпром" ведет работу по развитию своей ресурсной базы. Так, в Якутском центре газодобычи компания обустраивает два новых месторождения - Тас-Юряхское и Верхневилючанское. В Якутии также ведется активное бурение скважины и строительство объектов подготовки и транспортировки газа для Чонского нефтегазового кластера. По слова Миллера, эта работа поручена компании "Газпром нефть", работа ведется строго по графику.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ранее заявлял, что компания запустит инфраструктуру Игнялинского месторождения нефти проекта "Чона" в 2026 году, газовые месторождения Чонского кластера будут введены в эксплуатацию в конце 2026 года.

О поставках газа в Китай

"Газпром" с 1 декабря 2024 года вывел газопровод "Сила Сибири" в Китай на максимальную проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год. Поставки по "Силе Сибири" в 2020 году составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году - 10,39 млрд куб. м, в 2022 году - 15,4 млрд куб. м, в 2023 году - 22,73 млрд куб. м, в 2024 году - 31,12 млрд куб. м. За девять месяцев 2025 года "Газпром" нарастил поставки по "Силе Сибири" более чем на 27%. Всего по итогам текущего года "Газпром" поставит по трубопроводу в Китай более 38 млрд куб. м газа, заявлял глава компании.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок превысит 1 трлн куб. м газа, сумма контракта - $400 млрд.

Кроме того, Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай в конце августа - начале сентября 2025 года подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд кубометров газа в год. В рамках визита был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" мощностью 50 млрд куб. м. По "Силе Сибири" было принято решение об увеличении поставок до 44 млрд куб. м газа в год с проектных 38 млрд куб. м, а также было принято решение по строящемуся "дальневосточному" коридору об увеличении поставок на 2 млрд куб. м, с 10 до 12 млрд куб. м в год.