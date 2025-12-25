В Ивановской области начали производство лестничных и листовых кабельных лотков

Проект позволит расширить ассортимент и повысить конкурентоспособность продукции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Компания "КМ-техно" запустила в городе Шуе Ивановской области производство лестничных и листовых кабельных лотков новых серий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Один из масштабных инвестиционных проектов, для реализации которого предоставлен земельный участок без проведения торгов, - развитие производственной площадки "КМ-парк" компании "КМ-техно" в городе Шуе. Компания, специализирующаяся на выпуске инженерных систем для прокладки кабельных сетей на объектах промышленности и стратегических объектах, создает новые производственные мощности рядом с действующим производством. <…> Новые мощности предназначены для выпуска лестничных и листовых кабельных лотков новых серий, что позволит расширить ассортимент и повысить конкурентоспособность продукции", - говорится в сообщении.

Директор по стратегическому развитию компании Михаил Головтеев отметил, что менее чем за восемь месяцев с момента старта проекта построен и введен в эксплуатацию десятый производственный цех. Также было приобретено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе роботизированные производственные комплексы. По словам Головтеева, реализация инвестиционного проекта идет хорошими темпами, с опережением графика. В настоящее время уже получено разрешение на строительство следующего производственного цеха, что позволит нарастить объемы производства и запустить новые товарные направления в 2026 году.

Отмечается, что общий объем инвестиций в проект составил 387 млн рублей, он также позволит создать 200 новых высокопроизводительных рабочих мест.

В пресс-службе добавили, что предоставление земельного участка для реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов оказывает Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область, которое сопровождает проекты на всех этапах. Генеральный директор агентства Юлия Туманова подчеркнула, что этот вид господдержки является одним из самых востребованных у инвесторов, с 2020 года им воспользовались уже 12 крупных компаний. Ключевым условием для получения является соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития региона.