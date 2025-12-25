Багдад и Эрбиль продлили соглашение об экспорте нефти через турецкий порт

Стороны договорились о продлении соглашения до 31 марта 2026 года

ТУНИС, 25 декабря. /ТАСС/. Багдад и Эрбиль продлили соглашение об экспорте нефти из автономного региона Иракский Курдистан по трубопроводу в турецкий порт Джейхан еще на три месяца. Об этом сообщил телеканалу Rudaw директор иракской компании по маркетингу нефти (SOMO) Али Низар.

По его словам, центральные власти, руководство автономного региона и нефтяные компании договорились о продлении соглашения "до 31 марта 2026 года".

27 сентября первая партия нефти, добываемой на месторождениях в Иракском Курдистане, после более чем двухлетнего перерыва поступила по трубопроводу в Джейхан. Возобновление экспорта сырья стало возможным благодаря соглашению центрального правительства арабской республики с властями в Эрбиле и нефтедобывающими компаниями, подписанному 25 сентября.

Поставки нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан были приостановлены в марте 2023 года после того, как Ирак выиграл у Турции в международном суде тянувшийся с 2014 года процесс, связанный с экспортом нефти из Иракского Курдистана. Основные претензии Багдада заключались в том, что турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAS экспортировала нефть, доставленную из Иракского Курдистана, на мировой рынок без официального разрешения и согласия правительства Ирака.

С момента возобновления поставок по трубопроводу в Джейхан в конце сентября было экспортировано свыше 13 млн баррелей нефти.