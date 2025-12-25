Миронов призвал повысить до 30% налог на прибыль банков и МФО

Председатель "Справедливой России" при этом предложил направлять треть этой суммы в федеральный бюджет, остальное - регионам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает повысить с 25 до 30% ставку по налогу на прибыль для банков и микрофинансовых организаций.

"Давайте для банков и МФО повысим с 25% до 30% ставку по налогу на прибыль, с тем чтобы 10% шло в федеральный бюджет, а 20% - регионам. Одновременно стоит подумать над тем, чтобы снизить этот налог, например, для наукоемких производств", - сказал Миронов ТАСС.

Он напомнил, что в 2025 году фракция внесла в Госдуму законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банковских организаций по итогам 2024 года. Инициативу не поддержали, добавил депутат. Политик подчеркнул, что налоговое бремя с производства надо переносить на финансовый сектор.